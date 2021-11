PSG : Mauricio Pochettino met les choses au clair après les critiques sur le style de jeu

La suite après cette publicité

Avec onze victoires, un match nul et une défaite en treize rencontres, le Paris Saint-Germain est tranquillement installé en tête de la Ligue 1 avant la réception du FC Nantes ce samedi au Parc des Princes (17h). En Ligue des Champions, le club de la capitale n'est pas encore assuré de participer à la phase finale mais avec une deuxième place dans le groupe A, à un point du leader Manchester City qu'ils défieront mercredi à l'Etihad Stadium (21h), les Parisiens ne sont plus très loin de la qualification. Oui mais voilà, la formation parisienne gagne, mais pas avec la manière.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le style de jeu, ou plutôt le fond de jeu, du PSG pose question et le directeur sportif du PSG Leonardo n'avait pas mâché ses mots après la courte victoire contre le LOSC il y a peu. L'entraîneur du club Mauricio Pochettino a lui plusieurs fois été questionné sur le sujet, que ce soir en conférence de presse d'avant-match, en interview à chaud après un coup de sifflet final ou devant la presse après une rencontre. Mais à chaque fois, l'Argentin a un peu botté en touche ou n'a pas apporté une réponse claire. Jusqu'à aujourd'hui. Car dans un long entretien accordé à L'Equipe, l'ancien manager de Tottenham a longuement répondu aux critiques sur le style de jeu du PSG.

«Ce n'est pas que ça m'énerve, mais nous, on sait ce qu'on veut»

«Tout entraîneur, au plus haut niveau comme en amateur, a un style. Quand tu travailles pour devenir entraîneur, tu développes ton style : tes goûts, ton management, tes méthodes avec ton staff. On est un staff qui a un style défini, une philosophie, des idées. Après, la question est de savoir comment et à quel moment tu peux mettre en œuvre ce qui te correspond vraiment. Et ça, ça dépend des exigences du club, comme on le disait tout à l'heure. Si vous regardez ce qu'on a fait à l'Espanyol, à Southampton ou à Tottenham, vous verrez le style de jeu qui nous plaît, a d'abord lancé le technicien de 49 ans, qui a ensuite évoqué en profondeur le PSG. On est dans un processus aussi. On est arrivés en janvier, il y avait une structure d'équipe différente. Cet été, d'autres types de joueurs sont arrivés et ils vont peut-être t'obliger à prendre plus de temps pour mettre en place le style que tu ambitionnes. Ou, si ça se trouve, tu ne l'atteindras jamais.»

Mauricio Pochettino demande du temps, et l'Argentin a ensuite un peu haussé le ton : «on en revient à l'adhésion qu'on recherche. Peut-être peut-on y parvenir d'une autre manière. Peut-être qu'on ne pourra pas le faire de manière constante, comme on le faisait à Tottenham. Mais je crois qu'on est capables d'y arriver par moments, et de jouer d'une autre manière à d'autres moments.(...) Pour en revenir à la question sur le style, ce n'est pas que ça m'énerve, mais nous, on sait ce qu'on veut. On a une planification et il faut passer les étapes.» Arrivé en janvier dernier sur le banc parisien avec son staff, le natif de Murphy sait donc très bien quelle direction il souhaite prendre, mais chaque chose en attente. Patience, patience donc...

