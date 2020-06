LOSC : la nouvelle mise au point de Christophe Galtier sur la rumeur OM

Avec le départ de son directeur Andoni Zubizarreta il y a quelques semaines, l'Olympique de Marseille aurait pu également perdre André Villas-Boas, le coach portugais ayant souvent lié son avenir au dirigeant espagnol. Finalement, le technicien de 42 ans va rester sur le banc phocéen mais quelques rumeurs ont tout de même circulé, notamment celle envoyant Christophe Galtier (LOSC) à l'OM. Le coach des Dogues est déjà revenu sur le sujet mais a encore une fois éteint cette rumeur ce vendredi en conférence de presse.

«C'était pour moi très difficile de m'exprimer et de porter un jugement sur tout ce qui se passait. Et est arrivée cette rumeur, c'est comme ça. J'en ai parlé avec mon président et Luis. Je le répète encore une fois, précisément, une dernière fois : aucune personne de l'OM, que ce soit directement ou indirectement, ne m'a contacté. (...) Mon nom a circulé, mais il a circulé à travers les médias et jamais entre des échanges au téléphone avec moi ou mes agents. Il a été très clair avec mon président que je voulais continuer et je veux continuer ici. Avec un peu de recul, peut-être que j'aurais du intervenir plus rapidement pour que cette rumeur ne prenne plus de place dans les médias», a lâché Christophe Galtier avant de parler prolongation, son contrat se terminant en juin 2021 : «nous avons pris cette habitude-là avec le président de toujours faire un point à partir de septembre, et nous avons convenu avec le président et Luis de faire un point sur la situation et la projection, pour voir si nous pouvons éventuellement continuer l'aventure après cette saison-là. Je suis très heureux ici et épanoui.»