Le coup de sang de Kylian Mbappé scandalise l’Espagne, la terrible statistique de Manchester United

Le geste impardonnable de Mbappé

Le Real a arraché une victoire avec Panache et sans Mbappé 1-0 face à Alaves comme le placarde AS sur sa une. Camavinga a ouvert le score avant que quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé craque complètement. Frustré que l’arbitre ne siffle pas une faute en sa faveur, il s’est vengé en adressant volontairement une énorme semelle sur le tibia d’Antonio Blanco. Le Français a reçu un carton jaune avant que la VAR n’indique à l’arbitre de lui mettre directement un carton rouge. Ce geste a choqué toute l’Espagne entière, à la fois furieuse et surprise de ce geste. Le journal catalan Sport parle d’un geste impardonnable sur sa une. Marca évoque un geste absurde et très dangereux. Une réaction inexplicable pour Mundo Deportivo, avec un geste glaçant, disproportionné et très laid. Par chance pour le Français, il n’y a pas eu de blessure et son geste est considéré dans l’esprit du jeu. Sa suspension devrait être comprise entre un et trois matchs selon plusieurs experts. Par contre si par miracle, il écope de quatre matchs ou plus, il sera absent de la finale de Coupe du Roi face au Barça. Un scénario peu probable mais qui existe. La Cope assure que Mbappé s’est excusé auprès de ses coéquipiers et de sa victime Antonio Blanco à la fin de la rencontre.

La suite après cette publicité

Fagan.

Manchester United à la dérive

Le Manchester Evening News qui parle de sabotage pour décrire la performance des Red Devils. Le journal ne mâche pas ses mots. Cette équipe est en route pour réaliser la pire saison en Premier League de son histoire. Avec ce revers 4-1 face à Newcastle, Manchester a signé sa 14e défaite de la saison, et a égalé son total de l’année dernière. Et ils ne pourront pas atteindre les 58 points, leur pire total déjà l’an passé. Autre statistique accablante, c’est la première fois que United perd deux fois d’affilés en championnat contre Newcatsle en 94 ans. « Notre position en championnat est le reflet de notre saison » a admis Amorim, qui s’est trompé en titularisant Altay Bayindir à la place d’Onana dans les buts. Pour sa première, il est passé complètement à côté et a donné la victoire aux Toons. Roy Keane, aujourd’hui consultant, a violemment attaqué cette équipe : « Je ne sais plus comment on peut écouter les interviews des joueurs de United parce que je ne suis pas sûr qu’ils forment un groupe. Fernandes n’arrête pas de dire qu’il croit en ses coéquipiers, mais les vrais bons coéquipiers ont des exigences les uns envers les autres. Ce ne sont pas des coéquipiers, ce sont des bluffeurs. Quand j’écoute Bruno, un joueur incroyable, j’ai encore des points d’interrogation sur son leadership ». Il ne reste que la Ligue Europa à Manchester United pour sauver la saison.

La suite après cette publicité

Igor Tudor a conquis l’Italie

La Gazzetta dello Sport fait un focus sur les débuts d’Igor Tudor avec la Juventus. Avec sept points sur neuf possibles, il a insufflé du caractère et une envie de gagner à cette équipe. Il a en plus redonnée vie à des joueurs délaissés par Thiago Motta, comme Koopmeiners, Vlahovic, ou Nico Gonzalez tout en y installant sa défense à trois. Beaucoup d’espoirs sont placés en lui, il n’a plus qu’à continuer sur cette dynamique pour décrocher une place qualificative en Ligue des Champions.