OL : l’irrésistible montée en puissance de Georges Mikautadze

La saison passée, les remplaçants de l’Olympique Lyonnais avaient été précieux dans la quête du maintien puis pour la qualification en Europa League. Alors que l’OL réalise une cuvée de bien meilleure qualité en championnat, les remplaçants répondent toujours présents en 2025 entre Rhône et Saône. Souvent brillants ces dernières semaines, les "finisseurs", comme les appelaient Pierre Sage en référence à ceux qui finissent les matches, ont encore été salvateurs ce dimanche face au Havre. Malgré une certaine maîtrise dans le jeu, les Gones ont longtemps été menés dans cette rencontre face à des Havrais dangereux et assez solides.

Finalement, sous l’impulsion de leur public et grâce aux entrées de plusieurs armes offensives, l’OL a totalement renversé la vapeur et est allé chercher une victoire précieuse dans la course au podium. Un succès qui porte clairement le sceau de Georges Mikautadze. Critiqué en première partie de saison pour un rendement insuffisant, le Géorgien est l’un des grands artisans de la grande forme des Gones depuis quelques semaines. Que cela soit sous la peau d’un remplaçant ou d’un titulaire, l’ancien de Metz ne déçoit plus et est presque décisif à chaque fois qu’il foule la pelouse. Ce dimanche, il a encore été très impactant lors de son entrée à la 76e minute de jeu.

L’état d’esprit de Georges Mikautadze est en train de faire la différence à Lyon

Associé à Alexandre Lacazette dès son entrée, le numéro 69 rhodanien a été décisif sur l’un de ses premiers ballons en offrant un bon ballon à Malick Fofana pour le but de l’égalisation. Trois minutes plus tard, l’international géorgien (35 sélections, 16 buts) s’est chargé de faire virer Lyon en tête en envoyant un missile sous la barre. Toujours volontaire et généreux dans les efforts défensifs, l’attaquant de 24 ans a entériné le succès des siens en offrant la passe décisive qui a permis à Thiago Almada de marquer le quatrième et dernier but de l’OL ce dimanche. Une entrée fracassante avec un but et deux passes décisives qui vient confirmer la grande forme de Georges Mikautadze en ce moment. Déjà impressionnant jeudi en inscrivant deux buts et en délivrant deux passes décisives lors du 8e de finale retour d’Europa League contre le FCSB, Mikautadze reste sur 5 buts et 6 offrandes lors de ses 10 derniers matches.

Désormais précieux même dans un rôle de titulaire, l’ancien goleador de Metz est également le remplaçant le plus décisif de Ligue 1 avec deux buts et quatre passes décisives. Un rendement impressionnant que l’intéressé a expliqué après la rencontre face au Havre au micro de DAZN : «on n’avait pas beaucoup de temps, on était menés. Il faut tout donner. On se devait de gagner car il y a eu des mauvais résultats hier pour recoller à la 3e place et la LDC. Je suis rentré, Malick Fofana est entré… On a fait des différences comme depuis de nombreuses semaines. En tant que numéro 9 depuis petit, j’aime faire cette dernière passe et faire plaisir aux coéquipiers. Je suis généreux. J’essaie de donner le maximum à chaque fois. C’est un super groupe, on est tous impliqués. On sait qu’on doit aller chercher cette qualif en Ligue des Champions et pourquoi pas aller au bout en Europa League. On est un groupe très soudé, qui connaît ses qualités et qui en veut. Ne mettre que des buts ou des passes décisives jusqu’en fin de saison ? Je préfère marquer (rires) !» Avec un Georges Mikautadze à ce niveau, l’OL a le droit de ne se priver d’aucun rêve !