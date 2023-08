PSG : la semaine de tous les dangers pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Est-ce la semaine décisive pour Kylian Mbappé ? On dirait bien. Au fur et à mesure que l’été avance, et que la date de fin de mercato approche, la pression commence logiquement à monter. Pour le joueur, qui risque bien de passer une saison entière en tribunes si le PSG va jusqu’au bout de ses menaces, mais aussi pour le club de la capitale, qui n’a plus que trois semaines pour trouver une solution…

Dans le camp d’en face, le Real Madrid continue de temporiser et attendrait même la fin du mois d’août pour passer à l’attaque se sachant en position de force par un PSG dos au mur. Quoi qu’il en soit, la semaine va reprendre de façon plutôt tranquille pour Kylian Mbappé, qui était attendu du côté du centre d’entraînement ce matin à 10h.

Le Real Madrid joue la montre

De son côté, la Cadena COPE explique que la décision du PSG est définitive : Mbappé sera écarté jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. En Espagne, on espère qu’une semaine de plus dans le loft et une non-participation au match de samedi puisse enfin pousser le joueur à revenir sur ses positions et enfin accepter de faire ses bagages. C’est d’ailleurs la seule condition que fixe le Real Madrid pour passer à l’attaque ; les Merengues attendent ainsi le feu vert du joueur pour commencer à négocier avec les Parisiens.

Cet appel de détresse aura-t-il lieu cette semaine ? C’est une probabilité à envisager sérieusement, toujours selon les médias espagnols. Dimanche soir, le quotidien L’Equipe expliquait que le Real Madrid serait prêt à mettre 180 millions d’euros sur la table si Mbappé venait à décrocher son téléphone et appeler Florentino Pérez. Affaire à suivre…