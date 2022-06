Le Real Madrid est prêt à signer un chèque dingue pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Casemiro, Kroos, Modric. Un trio qui a rapporté bien des titres et des soirées de gloire au Real Madrid ces dernières années. Mais forcément, les trois joueurs ne seront pas éternels, surtout l'Allemand et le Croate, qui ont respectivement 32 et 36 ans. Pas de panique, la direction merengue a déjà commencé à préparer l'avenir depuis longtemps et Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga attendent patiemment leur tour.

Trois joueurs de talent pour envisager le milieu de terrain de la décennie à venir avec une sérénité totale. Et un quatrième jeune joueur pourrait venir se mêler à eux très rapidement. Selon AS, le Real Madrid tentera bel et bien de recruter Jude Bellingham lors du mercato estival 2023. L'intérêt madrilène pour le joueur britannique n'est pas nouveau, mais cette fois, le média n'a pas de doutes et une offre sera faite.

Un nouveau transfert XXL

Du côté de Madrid, c'est lui qui est considéré comme la relève de Luka Modric, plus que les joueurs cités précédemment, qui devraient a priori plus occuper les postes de Casemiro ou de Kroos. Le Real Madrid pense déjà à faire une offre arrivant aux 90 millions d'euros pour le joueur du Borussia Dortmund, aussi convoité par de nombreux cadors anglais comme Liverpool et Chelsea.

D'après le journal ibérique, l'opération pourrait même finalement dépasser les 100 millions d'euros. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2025 et l'intérêt des cadors anglais risque de faire monter les enchères à des niveaux conséquents. Le Real Madrid sait donc à quoi s'en tenir. Mais une chose est sûre, on prépare plutôt bien l'avenir dans les bureaux du Bernabéu...