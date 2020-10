Bayern : la prolongation de David Alaba en mauvaise voie ?

Ce n’est une surprise pour personne, David Alaba verra son contrat avec le Bayern Munich s’achever à l’issue de la saison. Désireux de le prolonger le plus rapidement possible, les dirigeants bavarois ont bien du mal à convaincre leur défenseur autrichien de 28 ans de prolonger l’aventure en terre munichoise. Après avoir essuyé deux échecs dans les négociations, Sport Bild nous apprend que le troisième cycle des négociations aurait à nouveau échoué. Si le Bayern proposerait un contrat de quatre à cinq saisons, assorti d'un salaire de 11 M€ par an et d’éventuels bonus pouvant aller jusqu’à 5 M€ supplémentaires, cela ne serait pas du tout du goût de Pini Zahavi et George Alaba.

En effet, le père de l’Autrichien et son agent estiment que le salaire de leur joueur est initialement trop faible. Un manque de respect pour ces derniers qui considèrent qu’Alaba mérite un salaire équivalent à ceux de Robert Lewandowski, Manuel Neuer, ou encore Thomas Müller. Reste désormais à savoir si l’Autrichien se contentera de cette proposition. Dans le cas contraire, cela marquerait la fin d’une belle histoire qui aura duré un peu moins d’une décennie.