Liverpool-Norwich : les compositions officielles

Après son succès en finale de la Carabao Cup, Liverpool se lance à la conquête d'un deuxième trophée : la FA Cup. En huitièmes de finale, les joueurs de Jürgen Klopp reçoivent ce soir Norwich, la lanterne rouge de Premier League. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h15. Les Reds, forts de 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, abordent ce match en pleine confiance et avec le statut de grandissime favori. Encore plus après voir avoir décroché la Carabao Cup au bout du suspense face à Chelsea il y a trois jours. En face, Norwich reste sur 3 revers consécutifs en Premier League dont une défaite 3-1 face à son adversaire du soir le 19 février et n'arrive pas à quitter sa dernière place au classement.

Jürgen Klopp fait souffler l'équipe titrée en Carabao Cup. Seul l'indéboulonnable capitaine Jordan Henderson garde sa place dans le XI de départ. Alisson retrouve également sa place dans le but au profit du jeune Kelleher. Minamino, Jota et Origi forment le trio offensif des Reds. De son côté, Dean Smith a choisi de miser sur un bon nombre de remplaçants et procède à sept changements par rapport au XI défait à Southampton le week-end dernier. Sur le front de l'attaque, Pukki est entouré de Placheta et Rashica. Tim Krul, l'homme des coupes, est dans les buts.

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson - Milner, Konaté, Gomez, Tsimikas - Henderson (cap.), Oxlade-Chamberlain, Jones - Minamino, Origi, Jota

Norwich : Krul - Byram, Zimmermann, Gibson (cap.), Giannoulis - Normann, Rupp, Lees-Melou - Placheta, Pukki, Rashica