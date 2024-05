James Rodríguez est de nouveau sur le marché

À São Paulo depuis plus d’un an, James Rodríguez (32 ans) pourrait plier bagage assez rapidement. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club brésilien, le milieu offensif ne parvient pas à séduire le staff paulista en raison de son faible temps de jeu dû à de nombreuses blessures. Selon AS, les dirigeants brésiliens aimeraient que le Colombien se montre durant la Copa America afin de bien le vendre.

Ces dernières semaines, James Rodríguez a été lié à Boca Juniors, mais aussi à des clubs européens comme Everton et Séville. Depuis son arrivée, il n’a joué que 16 matchs et marqué seulement 2 buts. En sélection, le Colombien rayonne davantage, comme en mars dernier contre l’Espagne.