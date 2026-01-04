Le penalty polémique accordé au Paris FC contre le PSG

Le Paris FC n’aura eu besoin que de quelques miettes pour se montrer dangereux face au PSG. Dominés et acculés en première période, les joueurs de Stéphane Gilli sont revenus avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. Ils ont d’ailleurs obtenu un penalty sur leur première vraie situation de la rencontre.

Lancé par Otavio en profondeur, Alimani Gory s’écroulait dans la surface parisienne après un contact très léger avec Zabarnyi au niveau de l’épaule. Une situation qui fera probablement réagir après la rencontre, d’autant plus que l’Ukrainien a écopé d’un carton jaune. Qu’importe pour Willem Geubbels qui a transformé son penalty face à Lucas Chevalier (51e, 1-1).