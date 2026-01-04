Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Le penalty polémique accordé au Paris FC contre le PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Zabarnyi (PSG) @Maxppp
PSG 2-1 Paris FC

Le Paris FC n’aura eu besoin que de quelques miettes pour se montrer dangereux face au PSG. Dominés et acculés en première période, les joueurs de Stéphane Gilli sont revenus avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. Ils ont d’ailleurs obtenu un penalty sur leur première vraie situation de la rencontre.

La suite après cette publicité
L1+
💥 Un nouveau penalty controversé !

Faute ou pas selon vous ?

#PSGPFC
Voir sur X

Lancé par Otavio en profondeur, Alimani Gory s’écroulait dans la surface parisienne après un contact très léger avec Zabarnyi au niveau de l’épaule. Une situation qui fera probablement réagir après la rencontre, d’autant plus que l’Ukrainien a écopé d’un carton jaune. Qu’importe pour Willem Geubbels qui a transformé son penalty face à Lucas Chevalier (51e, 1-1).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier