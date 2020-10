Hatem Ben Arfa révèle la raison du choix Bordeaux

La suite après cette publicité

Enfin une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Tout simplement muet pendant le mercato estival, qui a fermé ses portes lundi soir, le club au scapulaire a officialisée l'arrivée de sa première recrue ce mercredi. Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa, qui sortait d'une aventure au Real Valladolid, a signé en faveur des Bordelais. Une recrue de poids donc.

Présenté à la presse ce jeudi midi, l'ancien joueur du Stade Rennais ou encore du Paris Saint-Germain a eu le temps de s'expliquer sur son choix. Et un aspect a fait pencher la balance : la présence de Jean-Louis Gasset. «Ce n'est pas compliqué. Dès que j'ai vu que l'entraîneur était Jean-Louis Gasset, j'avais envie de venir pour travailler avec ce coach. J'aime sa philosophie, l'homme et l'entraîneur. Ça reste un club historique, un grand nom du championnat de France et donc il n'y a pas eu de difficultés à venir», a lâché HBA en ouverture.

«Je suis vraiment dans l'optique qu'on fasse quelque chose collectivement»

Le fait que Jean-Louis Gasset soit l'entraîneur des Girondins de Bordeaux a donc tout changé. Et Hatem Ben Arfa est ravi de pouvoir évoluer sous les ordres du coach français : «déjà, j'aime beaucoup la façon dont il fait jouer ses équipes. C'est quelqu'un qui est beaucoup porté vers l'offensive, qui aime créer le jeu, le surnombre. Sur ce point, ça sera une relation de jeu. En tant qu'homme, je l'ai connu en équipe de France et j'ai senti vraiment de bonnes énergies et ça reste pour moi un entraîneur avec beaucoup de valeurs.»

Le milieu de terrain âgé de 33 ans, qui se sent bien physiquement et a signé un contrat d'un an plus une année en option comme l'a déclaré Alain Roche, le directeur du football, a désormais hâte de jouer pour faire de belles choses avec les Girondins. « Je suis vraiment dans l'optique qu'on fasse quelque chose collectivement, qu'on aille le plus haut possible, qu'on ait de l'ambition et un projet tous ensemble, qu'on tire tous dans le même sens. Et le sportif va venir automatiquement parce que tout a été mis en place pour que ça se passe bien », a conclu Ben Arfa, qui ne sait pas encore à quel poste il va jouer. Il ne reste donc plus qu'à briller.