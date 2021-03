Ligue 1 : l'OM bat Rennes en fin de match pour la première de Sampaoli

Soir de grande première pour Jorge Sampaoli. Nommé entraîneur de l'OM après la mise à pied d'André Villas-Boas et l'intérim de Nasser Larguet, l'entraîneur argentin dirigeait son équipe pour la première fois ce mercredi contre le Stade Rennais, pour un match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Après quatre matches sans succès et surtout l'élimination surprise contre Canet-en-Roussillon en Coupe de France, les Phocéens devaient réagir face à des Bretons mal en point (8 matches sans victoire toutes compétitions confondues).

Si les filets ne tremblaient pas en première période, les Marseillais ne lâchaient rien et trouvaient la faille dans le second acte. Sur un service de Luis Henrique, Michaël Cuisance offrait la victoire à l'OM à la 88e minute de jeu, alors qu'un penalty avait été refusé en début de partie avec l'aide de la VAR et que Rennes avait touché la barre. Les Phocéens tenaient et prenaient les trois points pour la première de Jorge Sampaoli sur le banc de touche. Au classement, l'OM grimpait à la sixième place, le SRFC était toujours dixième.