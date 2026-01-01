OL : les coulisses du choix d’Endrick

Endrick a officiellement rejoint l’OL, convaincu que le club français lui offrirait la meilleure opportunité de relancer sa carrière et de rester dans la course pour une place en équipe nationale brésilienne. Après avoir analysé le jeu de Lyon et discuté avec Paulo Fonseca, il a estimé que le style et le système du club correspondaient parfaitement à ses qualités offensives selon Marca. Son prêt ne comporte pas d’option d’achat, mais l’attaquant sait qu’il bénéficiera d’un temps de jeu conséquent, dans un contexte où l’OL a libéré le poste d’avant-centre après les départs de Lacazette et Mikautadze. Son objectif est clair : retrouver la régularité et l’efficacité qui lui permettront de séduire à nouveau Carlo Ancelotti et l’équipe du Brésil.

La suite après cette publicité

Le jeune Brésilien de 19 ans pourra aussi s’appuyer sur l’histoire du club pour réussir son adaptation. Lyon a souvent été un tremplin pour les attaquants brésiliens, de Juninho à Paquetá, et l’arrivée d’Endrick a été facilitée par le soutien de ses compatriotes et anciens talents du club. Avec peu de concurrence directe à son poste, il devra néanmoins rapidement démontrer toute sa valeur sur le terrain, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, pour espérer regagner sa place dans la sélection nationale et confirmer le potentiel que le monde entier lui reconnaît depuis ses premières performances avec le Brésil.