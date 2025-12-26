Menu Rechercher
Ligue 1

Endrick est arrivé à Lyon !

Par Kevin Massampu
1 min.
Endrick @Maxppp

Barré par la concurrence au Real Madrid, Endrick a quitté le club merengue… au moins, jusqu’à l’issue de la saison, puisqu’il a été prêté à l’Olympique Lyonnais. Un renfort de taille pour les Gones, en quête d’un remplaçant de poids à un poste orphelin d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa venue était attendue de tous.

Endrick
✈️🇫🇷
Voir sur X

Le nouveau numéro 9 lyonnais a par ailleurs posté une série de photos avec sa compagne et sa nouvelle tunique rhodanienne, sur ses réseaux sociaux, indiquant qu’il semble être bien arrivé à Lyon. De quoi faire augmenter l’impatience de ses nouveaux supporters qui n’ont désormais plus qu’une seule hâte : le voir fouler les pelouses de Ligue 1 avec le maillot de l’OL.

Ligue 1
Lyon
Endrick

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
