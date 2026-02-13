OL : Paulo Fonseca envoie un message à Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille fait la une de l’actualité du football français depuis dimanche dernier. Entre la claque reçue au Parc des Princes (5-0) et le limogeage de Roberto De Zerbi dans la foulée, les Phocéens sont KO debout. Dans l’autre Olympique, la situation est nettement plus apaisée, mais Paulo Fonseca a pris le temps d’envoyer un message à son homologue italien.

« Je n’aime pas parler de ce qu’il se passe dans les autres maisons. C’est le football. Quand je regarde les autres entraîneurs qui quittent le club, pour moi, c’est un moment difficile. Je sais que Roberto, que je connais très bien, est un grand entraîneur. J’espère qu’il va vite passer à autre chose, c’est le foot », a-t-il déclaré à deux jours d’affronter Nice dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.