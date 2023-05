OL : Sonny Anderson torpille Hatem Ben Arfa

La suite après cette publicité

Il est attaqué de toutes parts ! Auteur d’une sortie médiatique très acide à l’encontre de Jean-Michel Aulas, Hatem Ben Arfa se fait dézinguer par les acteurs du football français. À l’Olympique Lyonnais, après Dejan Lovren, c’est au tour d’un certain Sonny Anderson, conseiller sportif des Gones, de sortir du silence.

« Je pense qu’Hatem, cela fait longtemps qu’il n’est plus sur le terrain. Un président comme Jean-Michel Aulas qui lui a signé son premier contrat, qui l’a mis dans le monde du football professionnel. Aujourd’hui, faire une réflexion comme cela, c’est complètement déplacé et honteux de la part d’un joueur qui était une promesse du foot, qui est sorti de l’académie de l’OL et était courtisé dans le monde entier. Il a joué en équipe de France, il a joué en Angleterre, c’est grâce à ce qu’a fait Jean-Michel Aulas pour lui au début de sa carrière. Oui, je trouve cela déplacé et honteux », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

