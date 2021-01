Chelsea-Manchester City : les compos probables

La suite après cette publicité

La 17e journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec un alléchant Chelsea - Manchester City, qui est à suivre en live commenté sur notre site. Mals en point depuis quelques matches, les Blues ont besoin de se relancer mais la venue des Citizens à Stamford Bridge n'est pas forcément la meilleure des nouvelles. Lampard devrait aligner un 4-3-3 assez classique avec Hudson-Odoi et Pulisic en soutien de Abraham. Ziyech serait lui de retour mais débutera probablement sur le banc.

Du côté de Pep Guardiola et de ses hommes, c'est un 4-2-3-1 qui est envisagé. Confrontés à des cas de covid au sein de leur effectif, les Citizens, qui ont deux matches de retard, se présenteront sans Gabriel Jesus ni Kyle Walker, tous les deux porteurs du virus. Cancelo et Zinchenko devraient occuper les côtés de la défense. Devant, c'est un trio composé de Mahrez, De Bruyne et Sterling qui épaulera Sergio Agüero.