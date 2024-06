Chelsea : les détails du transfert de Ian Maatsen à Aston Villa

Nommé meilleur arrière gauche de la saison en Ligue des Champions par l’UEFA, Ian Maatsen (22 ans) a largement contribué à la belle saison de Dortmund en C1. Les Allemands n’ont pu compter sur le latéral gauche néerlandais que pendant six mois. Prêté par Chelsea en janvier, le Batave est attendu à Londres après l’Euro. Toutefois, les Blues ne s’opposent cependant pas à l’idée de le vendre. D’après The Daily Mail, Aston Villa est même très avancé sur le dossier.

Le club de Birmingham retrouvera la saison prochaine la Ligue des Champions et veut se construire un bel effectif. Pour recruter Ian Maatsen, les Villans ont convenu d’un transfert de 37,5 millions de livres sterling (plus de 44 millions d’euros) avec Chelsea. Même si le joueur possède une clause libératoire de 35 millions de livres sterling, les Villans auraient accepté de payer un peu plus afin d’obtenir une échéance de paiement plus appropriée. Si le transfert se concrétise, Lucas Digne pourra craindre pour son poste, lui qui a encore réalisé une saison pleine en Premier League (33 matchs).