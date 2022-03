Lionel Messi signe un énorme contrat avec un sponsor dans la cryptomonnaie

Lionel Messi avait déjà fait la une l'été dernier lorsqu'on apprenait qu'il avait reçu des "PSG Fans Tokens" au moment de sa signature dans la capitale française. La folie des cryptomonnaies ne va visiblement pas s'arrêter là. L'Argentin a signé ce mardi un nouveau partenariat avec une plateforme spécialisée dans les devises virtuelles, le site socios.com.

La Pulga rejoint là d'autres stars comme Tom Brady (football américain) et LeBron James (basket-ball), qui se sont déjà associés à cette entreprise, véritable poids lourd dans son domaine. Selon l'agence de presse Reuters, Leo Messi va toucher 18 M€ avec ce nouveau contrat de trois ans.

Together we can do more. Together we can be more.



Introducing https://t.co/2FROhSNgw8’s first global ambassador, Lionel Messi.#BeMoreThanAFan pic.twitter.com/DxiHckf2Wq