La déclaration choc d’un président de Ligue 1 contre Vincent Labrune !

Diffusé ce jeudi soir à 23 heures sur France 2, le documentaire de «Complément d’enquête» reviendra sur l’influence et les méthodes du président du PSG et de beIN Media Group Nasser al-Khelaïfi. Avant cela, L’Equipe, qui l’a visionné en avant-première, dévoile de nouvelles informations. En effet, si le quotidien précise que personne du football français n’ose prendre la parole publiquement sur l’ancien joueur de tennis devenu businessman, trois présidents de Ligue 1, avec des voix modifiées, ont malgré tout témoigné sur la relation entre NAK et Vincent Labrune.

«Le vrai patron de la Ligue, c’est Nasser», dit notamment l’un d’eux avant d’ajouter : «Vincent Labrune lui est totalement inféodé. C’est son chamelier». D’autres révélations devraient avoir lieu ce jeudi soir, autour de la gestion du football français, et des tensions entre les dirigeants.