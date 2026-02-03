Menu Rechercher
Real Madrid, OL : Endrick a déjà un énorme rival à Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp

Endrick cartonne à Lyon. Le petit prodige brésilien n’a même pas eu besoin de temps d’adaptation et affiche 3 buts et une passe décisive en 3 rencontres de Ligue 1, en plus d’être très intéressant dans le jeu. Au Real Madrid, on se frotte déjà les mains, et les supporters ont hâte de le revoir sous la tunique merengue.

Mais comme l’indique AS, le Brésilien devra tout de même encore faire ses preuves à Madrid. Le média indique qu’il devra gagner sa place, et qu’il est en concurrence avec un autre joueur pour une seule place dans l’équipe, à savoir Gonzalo Garcia. Pour l’instant, le joueur prêté à l’OL semble avoir l’avantage, mais il devra aussi se montrer lors de la présaison…

Pub. le - MAJ le
