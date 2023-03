Bayern Munich : Adam Aznou, la pépite marocaine qui toque déjà à la porte des pros

La suite après cette publicité

Les plus grands clubs européens sont toujours à la recherche de la nouvelle pépite du football mondial. Et si cette dernière n’évolue pas encore chez les professionnels, les grosses écuries n’hésitent pas à les attirer dès le plus jeune âge dans leur club. Cet été, le Bayern Munich a tapé très fort en récupérant le latéral gauche Adam Aznou en provenance du FC Barcelone. Après s’être fait chiper Robert Lewandowski par ce même Barça, les Bavarois sont allés récupérer le jeune joueur de tout juste 16 ans. Considéré comme un des plus gros talents de la Masia, l’international U15 marocain (puis U16 et U17 espagnol depuis cette année) a fait ses valises direction la Bavière et donc le Bayern Munich cet été. Le géant allemand avait décidé de miser un peu plus sur la jeunesse et de penser à l’avenir avec notamment l’arrivée de Mathys Tel, gros espoir français qui a directement intégré le groupe pro.

«Il est difficile de dire au revoir à un club qui m’a beaucoup appris au fil des ans et qui m’a fait grandir en tant que footballeur. C’est une décision compliquée et nous pensons, ma famille et moi, que c’est la meilleure chose pour mon avenir», expliquait le jeune joueur vainqueur de la Coupe de Catalogne au moment de son départ. Pour Adam Aznou, s’il n’était pas considéré comme un élément à intégrer au groupe pro, il a rapidement commencé à faire ses preuves avec l’équipe U17 de l’actuel leader de Bundesliga. Titulaire indiscutable depuis son arrivée, le latéral gauche enchaîne les très bonnes performances avec son équipe. Très offensif, doté d’une technique très au-dessus de la moyenne et bon contre-attaquant, il a vite montré toutes ses qualités. Après 10 rencontres, il a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Sa polyvalence a énormément servi à son coach Michael Hartmann qui l’a aussi utilisé en tant qu’ailier gauche et numéro 6. Des choix payants puisque son équipe est toujours invaincue en championnat.

Déjà convoqué avec les pros

Adam est un ailier créatif avec beaucoup de dynamisme offensif. Il est rapide, fort techniquement, fort dans le jeu et frappe de bons centres. Nous sommes convaincus qu’il allait venir renforcer nos équipes de jeunes et, surtout, qu’il a encore un potentiel de développement », a récemment déclaré Holger Seitz, directeur sportif du centre de formation du Bayern Munich qui espère bien que son joueur va poursuivre sur sa lancée. Car la piste menant à Adam Aznou est une piste validée par le directeur sportif Hasan Salihamidzic qui voulait considérablement rajeunir l’effectif du Bayern dans les prochaines années. Et en chipant le jeune joueur de 16 ans, le boss du foot bavarois ne s’est pas trompé.

Récemment, les performances d’Adam Aznou sont remontées aux oreilles du coach de l’équipe première Julian Nagelsmann. Et avec les nombreuses blessures en défense, le jeune technicien de 35 ans n’a pas hésité à convoquer l’ancien du Barça qui a donc participé à plusieurs entraînements avec le groupe pro durant lesquels il a tapé dans l’œil dans l’ancien coach de Leipzig qui pourrait rapidement le rappeler dans les prochaines semaines. En attendant, Adam Aznou continue son impressionnante progression du côté de l’Allemagne et donne raison au Bayern Munich qui a lutté avec la Juventus et Benfica pour le récupérer cet été. Adam Aznou : un nom dont on devrait entendre parler rapidement.