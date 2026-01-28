Menu Rechercher
Le groupe remanié de l’OL face au PAOK

Par Aurélien Macedo
Paulo Fonseca à l'OL @Maxppp
Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais va tenter de conserver sa première place dans la phase de ligue de la Ligue Europa. Les Rhodaniens reçoivent le PAOK Salonique mais devront composer avec quelques absences. Ainsi, Pavel Sulc, Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso sont absents tandis que Rachid Ghezzal, Hans Hateboer et Endrick ne sont pas qualifiés pour ce match.

Olympique Lyonnais
🦁 Notre groupe convoqué pour la réception du PAOK, ce jeudi à 21h00 🔴🔵

#OLPAOK
On note la présence de jeunes éléments comme Enzo Molebe, Alejandro Gomez Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani ou encore Prince Mbatshi Mukuba. Un groupe assez remanié pour les Gones qui sont déjà assurés de finir dans le top 8 et donc d’aller directement en huitièmes de finale.

