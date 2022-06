Saint-Etienne veut faire venir Laurent Batlles

Reléguée en Ligue 2 depuis dimanche soir et une défaite aux tirs au but face à Auxerre, l'AS Saint-Etienne a signifié ce matin à Pascal Dupraz que son contrat ne sera pas renouvelé, lui qui s'achève le 30 juin prochain. La direction souhaite partir sur un nouveau projet et a même déjà contacté Laurent Batlles, selon L'Equipe. Le technicien de 46 ans est libre depuis son départ de Troyes l'hiver dernier avec qui il avait obtenu la montée en Ligue 1 il y a un an.

Les discussions portent sur une venue accompagnée d'un adjoint et d'un préparateur physique, ce qui entraînerait la fin de l'aventure pour Julien Sablé, dont le contrat s'achève également. Cependant, l'affaire est encore loin d'être réglée pour deux raisons. D'abord, Batlles (46 ans) privilégierait un projet en première division et puis la vente de l'ASSE risque de retarder les négociations, ainsi que les prises de décision.