Liverpool : Jürgen Klopp entre dans l'histoire

Arrivé sur le banc de Liverpool le 8 octobre 2015, Jürgen Klopp a entamé sa sixième saison sur le banc du club de la Mersey. Une longévité qui s'explique par les bons résultats des Reds, qui ont notamment remporté la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020. Et sur le terrain, les hommes de l'entraîneur allemand enchaînent les victoires.

Opposé à Crystal Palace ce samedi dans le cadre de la 14e journée de Premier League, Liverpool n'a fait qu'une bouchée des Eagles en s'imposant sur le score de 7-0. Une large victoire et un record pour Jürgen Klopp ! Comme l'explique Squawka, le coach allemand est désormais l'entraîneur qui a le plus de succès en championnat à la tête des Reds, à savoir 127. C'est Rafael Benitez, entraîneur de Liverpool de 2004 à 2010, qui détenait ce record.

Jürgen Klopp has now won more Premier League games (127) than any other Liverpool manager in the competition's history, overtaking Rafa Benítez.



Breaking the record with a BOOM. 💥