OL : la déclaration forte de Fonseca sur Michele Kang

Michele Kang @Maxppp

Paulo Fonseca s’est également exprimé sur sa relation avec Michele Kang et sur la gouvernance du club. L’entraîneur lyonnais a tenu à préciser la nature de leurs échanges, sans contact quotidien mais avec une présence régulière de la présidente à Décines. « Je ne lui parle pas tous les jours, mais elle vient souvent ici. Mon contact est surtout avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger », a-t-il expliqué, évoquant un fonctionnement clair et structuré au sein de la direction.

Le technicien portugais a toutefois salué la vision portée par Michele Kang, qu’il juge particulièrement positive pour l’avenir de l’OL. « Nous parlons parfois avec Michele, mais je suis plus en lien avec Matthieu et Michael. Nous devons amener davantage de femmes à la tête du football », a-t-il affirmé, avant de souligner ses qualités de dirigeante. Selon lui, elle apporte « un regard très positif sur le club, une très bonne gestion, beaucoup d’ambition, et surtout beaucoup d’équilibre », des éléments essentiels pour construire un projet solide et durable.

