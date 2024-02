PSG : Booba clashe violemment Kylian Mbappé

Considéré unanimement comme l’un des plus grands rappeurs français de l’histoire, Booba se distingue depuis plusieurs années par ses nombreux clashes. N’hésitant pas à monter au créneau pour défendre certaines causes et pour dénoncer de nombreuses personnes, le Duc de Boulogne ne semble pas porter Kylian Mbappé dans son cœur. Parfois véhément avec le Bondynois par le passé, le rappeur de 47 ans a encore égratigné l’attaquant du PSG ce vendredi à l’occasion de la sortie de son nouvel album, Ad Vitam Eternam.

Dans le morceau qui s’appelle "Abidal", durant lequel B20 n’épargne pas l’ancien défenseur gauche et l’accuse d’adultère, Booba déclare que Kylian Mbappé est une fraude. Sur X, l’ancien membre du groupe Lunatic en a remis une couche : «Mbappé. Ce n’est pas un clash, tu es surcôté tu ne sers à rien, tu es un outil du système, zéro LDC, zéro prise de position ( comme la plupart ) vas au Réal apprendre la vie avec Vinicius bon courage.» Pour rappel, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison comme nous l’affirmions en exclusivité le 7 janvier dernier.