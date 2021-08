Barça : Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj inscrits en Liga

C'est désormais officiel ! Le FC Barcelone est parvenu à inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj en Liga. Un dossier qui était épineux et stressant pour tous les fans du Barça ces derniers jours à l'aune du contexte économique très compliqué en Catalogne, et ce malgré le récent départ de leur star Lionel Messi (34 ans). Une inscription rendue possible grâce à l’accord conclu avec Gerard Pique pour que le deuxième capitaine barcelonais baisse considérablement son salaire.

Par ailleurs, le club continue de travailler conjointement avec deux des quatre capitaines tels que Sergio Busquets et Jordi Alba pour parvenir là aussi à une baisse salariale. Précisons d'ailleurs que les deux principaux intéressés sont prêts à consentir des efforts à ce sujet afin d'aider le club. Une annonce libératrice pour Ronald Koeman qui pourra ainsi compter sur Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj ainsi que tous les joueurs disponibles pour le match de ce dimanche contre la Real Sociedad pour la première journée de la Liga.