Le communiqué cinglant de l’OM sur la lourde sanction infligée à Éric Bailly

La suite après cette publicité

Logiquement expulsé après son tacle dangereux sur Moussa N’Diaye lors du 32e de finale de Coupe de France face à Hyères, Éric Bailly attendait le verdict concernant sa sanction. Vu son geste, il avait de quoi craindre le pire. Et c’est ce qui s’est produit. Le défenseur ivoirien a écopé d’une suspension de sept matches. Il en a déjà purgé deux, mais l’Olympique de Marseille devra donc composer sans lui pendant cinq rencontres.

Interrogé en conférence de presse, Igor Tudor avait jugé cette sanction trop sévère. « C’est exagéré pour moi, mais il faut l’accepter. Maintenant, il ne reste que 4 matchs en plus de celui de demain à faire sans lui ». Ce soir, l’OM a officiellement réagi à son tour. Forcément mécontent de la sévérité de la sanction, le club phocéen n’a surtout pas apprécié de voir le verdict être dévoilé dans la presse alors qu’il n’était pas encore officiel.

À lire

OM : la concurrence des pistons bat son plein

L’OM est agacé

«L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la Commission Fédérale de Discipline de la Fédération Française de Football concernant la suspension de son défenseur Éric Bailly. Le club se réserve le droit de faire appel. Avant tout, l’OM souhaite un prompt rétablissement à Moussa N’Diaye, milieu de terrain du Hyères 83 FC, que le club et Éric Bailly soutiennent depuis sa blessure. L’Olympique de Marseille regrette toutefois que la confidentialité de cette décision disciplinaire n’ait pas été respectée avant que celle-ci ne lui soit notifiée», indique le communiqué, avant de conclure.

La suite après cette publicité

«Aussi et surtout, l’Olympique de Marseille note la différence d’application du barème de sanctions de référence par les commissions de discipline de la FFF et de la LFP, alors que ces deux instances ont un impact sur une même compétition, en l’occurrence la Ligue 1. L’Olympique de Marseille est fermement convaincu qu’une uniformisation des critères de sanction impactant une même compétition est nécessaire pour en garantir l’équité sportive. Le club se tient à la disposition des instances pour partager sa position et contribuer au développement du football français». C’est dit.