Arsenal est sous le charme de sa pépite historique Max Dowman !

La course au titre est intense cette année en Angleterre. Faisant la course en tête après une saison assez exceptionnelle, Arsenal est poursuivi par Manchester City, qui attend le moindre faux pas des Gunners pour récupérer la place de leader. Ce samedi, les deux rivaux jouaient gros. Alors que les Skyblues se déplacent sur la pelouse de West Ham (21h), les hommes de Mikel Arteta jouaient face à Everton en fin d’après-midi. A domicile, ces derniers n’avaient pas le droit à l’erreur après un nul miraculeux contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Ce samedi, la chance était encore du côté des Londoniens.

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Face à un Everton redoutable en contre, Arsenal n’a pas trouvé la solution. Souvent critiqués cette saison pour avoir trouvé la solution fréquemment sur corner, les coéquipiers de Bukayo Saka ne trouvaient même pas la clé sur coups de pied arrêtés ce samedi. Pourtant, Arsenal avait une solution aujourd’hui. Et cette dernière prenait la forme d’un gamin de 16 ans qui répond au nom de Max Dowman. Etiquetté comme l’un des grands espoirs du centre de formation des Gunners, l’ailier est rentré à la 74e minute à la place de Zubimendi. En un peu plus de 15 minutes, Dowman a fait un véritable carnage qui lui a permis de rentrer de l’histoire. Et qui a permis à Arsenal de se sortir du piège tendu par les Toffees.

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Arsenal et l’Angleterre impressionnés par les prouesses de Max Dowman

Très remuant sur ses prises de balle et cherchant constamment à aller de l’avant, l’ailier de 16 ans a beaucoup tenté. Sur l’un de ses centres, Hincapié a profité de la sortie ratée de Pickford pour permettre à l’entrant Gyökeres d’ouvrir le score en fin de match. Déjà auteur d’une passe décisive en six apparitions cette saison, le natif de Chelmsford avait ce besoin de marquer l’histoire. Après un ultime corner pour Everton, le prodige anglais a hérité du ballon avant d’éliminer plusieurs joueurs pour filer vers le but vide et pousser le ballon au fond des filets. Avec cette réalisation, Dowman est désormais le plus jeune buteur de la Premier League (à 16 ans et 73 jours), battant ainsi le record établi par James Vaughan (16 ans et 270 jours), joueur… d’Everton en 2005.

Après la rencontre, tout le monde s’est affolé au sujet de l’entrée de Dowman. Déjà comparé à Lamine Yamal sur les réseaux sociaux, le numéro 56 des Gunners a pu compter sur les mots élogieux de Viktor Gyokeres après la rencontre : «c’est incroyable. Il suffit de voir comment il joue. Il reste tellement calme et serein à chaque fois qu’il reçoit le ballon. Il prend aussi la bonne décision la plupart du temps, et pour ce but, il a sans aucun doute fait le bon choix. C’est un joueur extraordinaire, c’était un superbe but pour lui et je suis vraiment heureux pour lui.» Devenu consultant pour Sky Sports, Harry Redknapp, qui en a vu passer, a également été dithyrambique au sujet de l’attaquant anglais : «je vous le promets, Arsenal n’allait pas gagner ce match avant son entrée en jeu. Ils étaient enlisés. Ils manquaient d’énergie, le public leur tombait dessus. Il a complètement changé la donne. Il n’a même pas encore passé son bac et il fait déjà des choses comme ça, donnant l’impression que le jeu est facile. J’aimerais dire que je suis surpris, mais je connais ce petit garçon depuis qu’il a 7 ans. Je me souviens l’avoir regardé et m’être dit : “Tu as quelque chose de différent.» Vous l’aurez compris, Arsenal et l’Angleterre est en pleine Dowman-mania ce samedi soir.