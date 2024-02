Quincy Promes condamné par la justice pour son agression au couteau

Alors que la justice néerlandaise a requis neuf ans de prison contre Quincy Promes dans une affaire de trafic de drogue, l’ailier néerlandais de 32 ans est également dans le viseur de la justice pour une attaque à l’arme blanche. En effet, le joueur du Spartak Moscou avait attaqué au couteau son cousin en 2020 dans une affaire de famille.

La justice s’est également saisie du dossier et a délibéré en faveur d’une sanction pour Quincy Promes. Selon De Telegraaf, il a été sanctionné à 18 mois de prison et 7000 euros de dommages et intérêts. Le joueur a fait appel à ce verdict. Sous le coup d’un mandat d’arrêt international, il est actuellement en stage avec son club aux Émirats arabes unis.