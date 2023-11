OL : arrivée imminente de David Friio

Comme nous vous l’avons révélé il y a 6 jours, l’Olympique Lyonnais va accueillir dans ses rangs l’ancien directeur sportif de l’OM David Friio. Selon des informations de L’Equipe, que nous pouvons confirmer, le dirigeant de 50 ans est attendu dans les prochaines heures pour signer son contrat et venir compléter l’équipe mise en place par John Textor.

Et l’une de ses premières missions sera de cibler et de dénicher le futur entraîneur, pour succéder à Fabio Grosso, dont le poste ne tient plus qu’à un fil, et c’est un euphémisme. Friio pourrait être présent lors du prochain déplacement de l’OL, ce week-end, à Lens.