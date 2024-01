Une destination improbable s’offre à Mamadou Sakho

Depuis quelques semaines maintenant, Mamadou Sakho est un joueur libre. Son aventure à Montpellier, club qu’il avait rejoint en 2021, avait pris fin subitement le 2 novembre dernier. Après un conflit avec son coach Michel Der Zakarian, l’ex-international français avait décidé, d’un commun accord, de quitter le club. «Suite à l’incident qui s’est déroulé la semaine dernière au centre d’entraînement et pour lequel je décline toute responsabilité, j’ai décidé, en ce jour du 02/11/2023, de mettre fin à ma collaboration avec le Montpellier Hérault Sport Club», écrivait ainsi le principal intéressé dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

Du haut de ses 33 ans, l’ancien central de Liverpool n’en a pas fini avec le football et reste un joueur qui pourrait apporter à plusieurs écuries. Et ce samedi matin, la presse brésilienne dévoilait une information improbable. Selon les informations du média local Simpósio Esportivo na Amazônia, Mamadou Sakho serait tout proche de rejoindre la D2 brésilienne et le club de Amazonas FC. Les négociations seraient même avancées à 90% précise la presse brésilienne pour un contrat d’un an. Une destination et un challenge qui a de quoi étonner.

Le Brésil mais pas que

Selon nos informations, si un intérêt existe clairement de la part du club de l’Amazonas FC et que le joueur a même reçu une offre, le dossier est loin d’être aussi avancé. Le joueur se laisse le temps de la réflexion et étudie cette proposition. Toujours d’après nos indiscrétions, l’ancien capitaine du PSG dispose de plusieurs offres pour le mercato hivernal avec différents projets.

Reste à savoir son choix final alors que le mercato hivernal vient tout juste de débuter. Cette saison, avant son départ de Montpellier, Mamadou Sakho n’avait disputé qu’une seule rencontre de Ligue 1. Mais il avait disputé au total 49 matches en deux saisons et demi. De quoi lui permettre de garder un niveau intéressant pour plusieurs écuries. Il aura donc le choix pour le possible dernier challenge de sa carrière.