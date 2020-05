Club Bruges : Krepin Diatta ciblé par le Hertha Berlin

Alors que le football est suspendu en Belgique jusqu'au 31 juillet, le leader du championnat, le Club Bruges, a déjà la tête au mercato. Nacer Chadli est convoité sur le front de l'attaque en cas de départ de Krepin Diatta (21 ans). Ce dernier, auteur de neuf buts en 34 matches toutes compétitions confondues cette saison, suscite l'intérêt du Hertha Berlin. Selon le quotidien d'outre-Rhin, Bild, le futur club de Lucas Tousart souhaite recruter l'international sénégalais (13 sélections) cet été.

L'attaquant désigné meilleur jeune de la CAN 2019 viendrait alors remplacer Salomon Kalou (34 ans) et Alexander Esswein (30 ans), tous deux en fin de contrat au 30 juin. Bernd Storck, ex-entraîneur adjoint du club allemand (1996-2002) et désormais coach du rival du Club Bruges, le Cercles Bruges, a reconnu les qualités de Krepin Diatta. « C’est un bon garçon. Il est tellement différent, il peut faire de belles choses avec sa vitesse. Il est très dangereux pour les défenses adverses, il faut bien sûr qu'il progresse sur le plan tactique, mais il serait un bon joueur pour le Hertha », a-t-il fait savoir. Le quotidien belge La Dernière Heure rapporte que le Club Bruges demandera minimum 25 M€ pour céder son atout offensif.