Le Barça fixe le prix de vente de Francisco Trincão

« On va composer une équipe très compétitive. On le voit déjà avec les recrutements de joueurs comme Eric Garcia, Agüero et d'autres qui sont sur le point d'arriver (Depay a signé depuis la réalisation de cet entretien). La dernière semaine, on en a laissé échapper un (Wijnaldum), parce qu'il y a des clubs étatiques qui peuvent avoir le joueur qu'ils souhaitent. Il faudra l'analyser. Il y aura encore 3 ou 4 recrues en plus.» a La Vanguardia ce dimanche, Joan Laporta a fait le point sur le mercato du Barça.

Mais pour accomplir un tel mercato, le club catalan n'a pas trop le choix et va devoir vendre. Les Junior Firpo et Matheus Fernandes vont partir, tandis que les Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ne seront pas conservés en cas de bonnes offres. Jean-Clair Todibo est lui déjà parti à Nice, alors que Samuel Umtiti ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine, lui dont le nom a été évoqué à Marseille récemment. D'ailleurs, l'OM devrait bien accueillir dans les prochains jours le jeune Konrad de la Fuente.

Le Barça n'écoutera pas d'offre inférieure à 30 M€

Miralem Pjanic est bien parti pour retourner en Italie, lui qui ne compte pas dans les plans de Ronald Koeman, alors que Carles Aleñá pourrait être prêté une saison. Il reste encore un cas qui n'a pas encore été entériné au FC Barcelone. C'est celui de Francisco Trincão. Arrivé contre 31 M€ l'an dernier, le jeune Portugais n'a pas eu beaucoup sa chance en équipe première, se contentant essentiellement d'entrées en jeu pas toujours convaincantes (3 titularisations pour 28 apparitions en Liga, 3 buts et 2 assists).

Le Barça réfléchit à un prêt de l'ancien ailier de Braga, conscient qu'il possède une marge de progression importante mais face à la situation économique exsangue du club, il n'est pas impossible que le joueur de 21 ans soit vendu. Selon Sport, les Culés ont même fixé un prix et n'écouteront aucune offre inférieure à 30 M€. Si la priorité est de conserver le Portugais, dont les intérêts sont défendus par Jorge Mendes, il n'est pas du tout impossible de le voir partir, surtout si un club anglais comme Wolverhampton est intéressé. Les Wolves, où Mendes fait la pluie et le beau temps...