Barça : l'hommage mythique de Lionel Messi à Maradona en vidéo

Qui de Lionel Messi et de Diego Armando Maradona est le meilleur ? C'est un débat qui revenait souvent avant le décès du Pibe de Oro mercredi dernier. Quoi qu'il en soit, les deux hommes se vouaient une sacrée admiration. Cet après-midi, le Barcelonais, ému lors de la minute de silence d'avant-match, lui a rendu le plus bel hommage possible.

Après avoir inscrit un véritable golazo, la star du Barça a ainsi enlevé son maillot pour montrer une tunique de Newell's, club dont il est supporter et où a évolué Diego Maradona en fin de carrière. Un maillot floqué numéro 10, forcément. Il a également levé les mains en direction du ciel pour dédier le but à son ancien sélectionneur.