Manchester City confirme l’arrivée de Claudio Echeverri

Après avoir officialisé le recrutement du milieu offensif de 19 ans en janvier 2024 avant de le laisser en prêt à River Plate, son club formateur, Manchester City a confirmé l’intégration de Claudio Echeverri dans son effectif ce jeudi. Pour rappel, ce dernier s’est engagé jusqu’en 2028 avec le club anglais. «Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité d’être ici à Manchester et de pouvoir enfin me qualifier de joueur de Manchester City. Le football a été ma vie, et mon rêve était de jouer pour l’une des meilleures équipes d’Europe. Aujourd’hui, je suis plus proche de ce rêve», a d’ailleurs indiqué le principal concerné.

Et d’ajouter : «Manchester City est l’une des meilleures équipes du monde. Non seulement ils gagnent des trophées, mais ils jouent le jeu si magnifiquement. Ils sont un exemple pour tout le monde, ils montrent aux gens comment jouer au football de la meilleure façon. Faire partie de cette équipe et de la culture ici à City - et utiliser cela comme base pour développer mon jeu - est quelque chose qui me passionne vraiment. Ma famille et moi sommes si fiers d’être ici. Je me concentre maintenant sur le fait de travailler aussi dur que possible à l’entraînement pour montrer au manager et à son personnel que je suis assez bon pour faire partie de cette équipe».