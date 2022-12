CdF, Hyères-OM : Mourad Boudjellal envisage de déclarer forfait !

Il y a de l'eau dans le gaz autour de l'organisation du 32e de finale de Coupe de France entre Hyères et l'Olympique de Marseille, le samedi 7 janvier prochain (15h30). En effet, le président du club de National 2, Mourad Boudjellal, voulait que la rencontre ait lieu dans le stade Mayol à Toulon. Les autorités ne voyant pas cela d'un bon oeil, il envisage carrément de déclarer forfait pour le match de l'année de son club.

« On voulait organiser cette fête du football dans le Var ou au Vélodrome. Parce que cela serait une fête du football pour nos joueurs. Sinon on déclarera forfait », a-t-il lancé, dans des propos rapportés par BFM TV. L'État refuserait cette délocalisation en raison de la rivalité entre le Sporting Toulon et l'Olympique de Marseille, dans les années 80. À voir si les autorités compétentes reviennent sur leur décision...