Une nouvelle pépite émerge au FC Barcelone

La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, est connue pour être le plus grand pourvoyeur de talents dans le monde du football. Certains des plus grands noms de l’histoire du ballon rond sont passés par la formation catalane : Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández… Jan Virgili espère certainement suivre ces légendes et écrire son histoire avec le Barça. Mais pour le moment, il fait des ravages en Youth League. Arrivé cet été, cet ailier gauche de 18 ans est devenu incontournable de l’équipe U19 du FCB.

Buteur à deux reprises sur les six matchs de cette Ligue des Champions version jeune, il a également délivré trois passes décisives. Il s’est de nouveau illustré face aux jeunes du Borussia Dortmund en marquant un magnifique but après un énorme déboulé sur son côté gauche. D’après Sport, plusieurs écuries européennes ont déjà tapé à la porte du Barça pour le recruter. Lié jusqu’en 2025 au club blaugrana, Jan Virgili dispose d’une option pouvant lui permettre de rester encore deux saisons au FC Barcelone. Le club espagnol a jusqu’à la fin de la saison pour l’activer.