PSG - OL : Désiré Doué satisfait de la prestation parisienne

Le Paris Saint-Germain s’est adjugé le choc face à l’Olympique Lyonnais (3-1), dimanche, pour la clôture de la 15e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont pu notamment compter sur un excellent Désiré Doué, auteur d’une passe décisive. L’ancien Rennais a également provoqué le penalty du 2-1, transformé par Vitinha. Après la rencontre, le milieu offensif de 19 ans a pris la parole sur DAZN et s’est dit satisfait de la prestation parisienne du soir.

La suite après cette publicité

« Je ne dirai pas que c’est mon soir, je dirai que c’est le soir de l’équipe. Voilà, on continue sur une très belle dynamique. On a réussi à gagner le dernier match en LDC, c’était très important. Ce soir, on a su se procurer beaucoup d’occasions, bien défendre aussi. Même si on a pris un but, on va essayer de bien continuer à ramener les trois points à chaque fois. Je pense surtout qu’on a bien défendu. Dès le début, on a écouté la tactique du coach, on a su les presser dès le début et ça nous a facilité le match », a indiqué Doué. Avec cette victoire, le PSG prend sept points d’avance en tête de la Ligue 1.