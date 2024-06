Euro 2024 : plusieurs joueurs menacés de suspension dont trois Français

Les huitièmes de finale de l’Euro ont débuté ce samedi soir, avec Suisse-Italie et Allemagne-Danemark. Homme fort de la Squadra Azzurra, Riccardo Calafiori a loupé la rencontre, suspendu. Même son de cloche pour Widmer côté suisse. Cela s’explique par l’accumulation de deux cartons jaunes lors de la phase de poules. D’autres joueurs sont eux sous la menace d’une suspension pour un potentiel quart de finale, dont trois joueurs français.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé sont les trois hommes susceptibles de manquer un possible quart de finale s’ils sont avertis face à la Belgique lundi. Parmi les autres joueurs menacés, Cristiano Ronaldo, Arda Güler, Gianluigi Donnarumma, Antonio Rüdiger, Phil Foden et Dani Carvajal joueront avec une épée de Damoclès également. À noter qu’à partir des quarts de finale, tous les joueurs repartent à zéro et les cartons accumulés "annulés" en demi-finale. Cela a pour but d’éviter une suspension en finale, à moins de récolter un carton rouge.