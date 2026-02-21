Menu Rechercher
Barça : les révélations déchirantes de Laporta sur Gavi

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est longuement exprimé sur le retour à l’entraînement de Gavi, aperçu avec le groupe après de longs mois d’absence. Présent lors d’un déplacement public, le dirigeant catalan a tenu à saluer une étape importante pour le milieu espagnol, très attendu en interne comme par les supporters. « Le retour de Gavi est une excellente nouvelle. Nous l’attendions tous au club, ainsi que tous les supporters du Barça. J’ai suivi sa convalescence de près. J’ai été à ses côtés pendant des moments difficiles. Après une période de convalescence, il a rechuté, et il est temps maintenant de regarder vers l’avenir », a confié Laporta.

« Il a souffert et pleuré. Quand nos joueurs, que nous considérons comme des trésors, se blessent, c’est une période très difficile où l’on a l’impression que le monde s’écroule sur soi », a-t-il déclaré. Le président blaugrana a ensuite détaillé l’accompagnement autour du joueur : « il a été soutenu par les spécialistes, l’entraîneur, ses coéquipiers, sa famille, les médecins… Gavi est très déterminé, il aurait joué même avec des béquilles. Il adore le football et est un fervent supporter du Barça. Nous sommes très heureux car il a repris l’entraînement avec le groupe et nous constatons déjà qu’il est sur le point de revenir. »

