Wesley Fofana sur la difficile situation de Chelsea

Encore une soirée sans pour Chelsea, tenu en échec sur sa pelouse par Bournemouth (2-2). Les Blues n’ont gagné qu’un seul match de Premier League lors des 7 dernières journées et voient les équipes de tête s’éloigner. Arsenal, le leader, a désormais 15 points d’avance, Aston Villa le 3e, neuf points. 4e, Liverpool possède deux longueurs d’avance mais avec un match en moins. Une situation loin d’être satisfaisante, comme le reconnaît Wesley Fofana (25 ans).

La suite après cette publicité

«Le championnat n’est pas fini, on sait qu’on doit faire plus, assure le défenseur central, titulaire ce soir, sur Canal+. On va revenir et essayer de gagner des matchs. Aucune supporter n’accepte ça quand on ne voit pas son équipe gagner. C’est normal et on comprend pourquoi. On n’a pas le temps dans le foot. On travaille tous les jours pour être prêts à gagner des matchs.» Il est grand temps de redresser la barre sous peine de compromettre une qualification en Ligue des Champions en fin de saison.