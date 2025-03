Liverpool : le gros chèque reçu par Jürgen Klopp après son départ

Après neuf ans à la tête de Liverpool, l’annonce du départ de Jürgen Klopp, il y a un an, avait fait l’effet d’une bombe. Aujourd’hui directeur de Global Soccer au sein du groupe Red Bull, l’Allemand avait encore deux années de contrat, que Liverpool a accepté de lui rémunérer, au même titre que son staff, en remerciement des services rendus au club et des trophées ramenés (une Premier League en 2020 et une Ligue des Champions l’année précédente).

Klopp et son équipe de sept assistants ont ainsi reçu des paiements combinés de 9,6 millions de livres sterling, soit presque 12 millions d’euros déboursés par les Reds pour le staff qui les a remis au sommet de l’Angleterre. Une dépense importante pour Liverpool, qui selon le Daily Mirror a enregistré des pertes de 70 millions d’euros environ lors de l’exercice précédent, l’absence de Ligue des Champions pesant fortement sur les comptes des Reds.