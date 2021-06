Inter Milan : le point sur le dossier Lucien Agoumé

L'Inter Milan est en chantier. Après le départ inattendu d'Antonio Conte, les Nerazzurri ont décidé de miser sur Simone Inzaghi. Du côté des joueurs, quelques ventes sont espérées pour renflouer les caisses, à l'image de celle du courtisé Achraf Hakimi. En revanche, la porte semble fermée pour Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. Parallèlement à tout cela, les Milanais doivent gérer les cas des joueurs prêtés la saison dernière. Ce qui était le cas de Lucien Agoumé.

Arrivé dans la cité lombarde à l'été 2019 en provenance de Sochaux, le jeune français, âgé de 17 ans à l'époque, était un réel pari sur l'avenir. Il faut dire que les nombreuses qualités du milieu de terrain et son haut potentiel avaient été rapidement détectés par l'Internazionale, comme d'autres cadors d'ailleurs. Excellent à la récupération et doté d'une belle capacité à casser les lignes, le natif de Yaoundé comptait passer un cap en Italie, où on met notamment l'accent sur la tactique.

L'Inter veut prolonger Agoumé

Lors de sa première année, il a évolué avec l'équipe Primavera U19 et en Youth League. Il s'est aussi entraîné avec le groupe professionnel avant d'entrer en jeu à trois reprises en Serie A. Convaincu par son talent, les Lombards ont décidé de le prêter à la Spezia en 2020-21 afin qu'il engrange du temps de jeu et de l'expérience au plus haut niveau. Ainsi, il a joué à 13 reprises toutes compétitions confondues, dont 12 matches de championnat, avec les Aquilotti. Il a été titulaire à 10 reprises. Un bilan mitigé pour le Français.

En janvier dernier, il a pu enchaîner quelques matches suite à la blessure d'un coéquipier mais qui a ensuite retrouvé le banc alors qu'il avait montré des choses intéressantes. Quel avenir à présent pour le talent tricolore ? Selon nos informations, l'Inter Milan veut prolonger le joueur sous contrat jusqu'en 2022. Les Nerazzurri comptent sur lui pour le futur. Il va faire la reprise avec le groupe d'Inzaghi. Malgré des intérêts, aucun prêt n'est prévu pour l'instant. Mais cela pourrait évoluer après le retour aux entraînements. A la croisée des chemins, Lucien Agoumé va encore vivre un été agité.