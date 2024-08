Community Shield : Pep Guardiola entre un peu plus dans l’histoire de Manchester City

Pep Guardiola est rentré un peu plus dans l’histoire du football mondial, ce samedi. À Wembley (Londres), Manchester City a remporté le Community Shield contre Manchester United (1-1 ; 7-6 après t.a.b). Une victoire qui permet à l’Espagnol de conforter sa deuxième place du classement des entraîneurs les plus titrés de l’histoire, avec 39 trophées. Il est uniquement devancé par Sir Alex Ferguson (46).

Dans la discussion des meilleurs entraîneurs de l’histoire, le nom de Pep Guardiola ne fait pas tache. Loin de là. Depuis le début de sa carrière d’entraîneur principal, en 2008, l’Espagnol a marqué les suiveurs du ballon rond par le jeu déployé à Barcelone, au Bayern et à Manchester City. Au sein du club catalan, il a remporté 14 trophées, dont deux Ligues de champions (2009 et 2011). À Munich, il s’est adjugé sept titres entre 2013 et 2016. À City, il a gagné 18 trophées, dont la première Champions League (2023).