Community Shield : Manchester City remporte le trophée aux tirs au but contre Manchester United

La saison 2024-25 de football débute officieusement par un choc entre Manchester United, vainqueur de la FA Cup, et Manchester City, vainqueur de la Premier League, à Wembley, pour la 102 édition du traditionnel Community Shield d’Angleterre. Une affiche de taille avec Casemiro, Mount, Fernandes et Rashford côté MU notamment et Gvardiol, Kovacic, Doku et Haaland chez les Cityzens, mais qui restait globalement dans l’anonymat, au point qu’aucun diffuseur français n’ait choisi de retransmettre ce Derby de Manchester.

Manchester City démarrait pourtant tranquillement sa rencontre en posant le pied sur le ballon et s’offrait les premières frappes de la partie, avant que la frappe enroulée du jeune McAtee, à la suite d’un gros travail d’Haaland, ne trouve le montant opposé (24e). Reculés dans leur camp face à la pression des Cityzens, les Red Devils sont montés en puissance en fin de partie avec des occasions signées Mount (32e), puis Rashford (36e), qui manquaient la cible. Tout était à faire en seconde période.

Une fin de match folle

Manchester United repartait bien dans ce deuxième acte et Bruno Fernandes, bien lancé en profondeur, ouvrait le score d’une sublime frappe qui lobait Ederson avant de finir au fond des filets… mais le Portugais était signalé hors-jeu (56e). MU mettait enfin le feu dans cette rencontre, à l’image d’une nouvelle occasion de Fernandes captée par Ederson (70e), puis d’une reprise de Rashford directement sur le poteau gauche (75e). Et l’étincelle est venue de Garnacho, qui a conclu un superbe exploit personnel pour ouvrir le score (1-0, 82e).

Déjà auteur de l’occasion pour Rashford peu après son entrée en jeu, l’international argentin a changé le cours du match, mais Bernardo Silva aussi. Moins de dix minutes après son entrée en jeu, le Portugais était trouvé par Rico Lewis et égalisait de la tête à la dernière seconde du temps réglementaire (1-1, 90e) pour pousser son équipe jusqu’aux tirs au but. Buteur, B. Silva voyait son penalty être arrêté par Onana, alors que Sancho loupait la balle de match. Un dernier raté d’Evans permettait à Manchester City de remporter le trophée après une longue séance et un envoi décisif d’Akanji pour le sacre (1-1, 6-7 t.a.b). Un bon moyen de débuter la saison.