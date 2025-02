OL : Alexandre Lacazette s’enflamme pour Corentin Tolisso

Ce vendredi en début d’après-midi, Alexandre Lacazette (33 ans) a été le joueur désigné par le service communication de l’OL pour se présenter face à la presse. L’attaquant a évoqué sa forme du moment, le match à venir face au PSG mais aussi le cas de son ami Corentin Tolisso. Après deux saisons difficiles, le milieu renaît de ses cendres cette année.

La suite après cette publicité

Un changement qui rend heureux le Général Lacaz. «Il est encore meilleur qu’en 2017. Il a plus d’expérience. Il est très bon dans le tempo pour accélérer ou non le jeu. Il marque des buts aussi…» En effet, il en est à 6 buts et 4 assists en 31 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Il espère poursuivre ainsi dimanche soir face au PSG en L1.