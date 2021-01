Bayern : Corentin Tolisso s’excuse après avoir enfreint les règles sanitaires

Ce samedi, Corentin Tolisso était au cœur d'une drôle de polémique. Après avoir décidé de faire un tatouage, le joueur du Bayern avait enfreint les règles sanitaires. Il s’était rendu au domicile d’un tatoueur alors que les salons étaient fermés et qui plus est sans masque. Un comportement qui avait particulièrement agacé le Bayern Munich.

Karl-Heinz Rummenigge, directeur général du club bavarois, avait décidé de sanctionner son joueur. « Nous ne tolérerons pas ce genre de violation, et nous allons infliger à Corentin Tolisso une sanction financière lourde, dont le montant sera versé à des œuvres caritatives », pouvait-on lire dans un communiqué. Conscient de son erreur, l’ancien Lyonnais s’est excusé sur son compte Twitter. « Je veux m'excuser pour cette conduite inappropriée. Je regrette d'avoir enfreint le règlement de mon club et de la Ligue de football allemande. Je sais que j’ai déçu nos supporters et le Bayern Munich. Je suis désolé ! »

I hereby want to apologize for my misconduct.

I am sorry to have disobeyed the regulations of my club and the DFL. I know that I have disappointed our Fans and FC Bayern Munich. I am sorry!