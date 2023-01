Bundesliga : le Borussia M’Gladbach prévient les prétendants de Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Auteur d’un bon début de saison en Allemage et après une Coupe du monde 2022 positive, Marcus Thuram s’est fait remarquer et attire beaucoup de clubs européens. Mais le premier à dégainer pourrait bien être Chelsea. Selon nos informations, le club londonien est très chaud sur l’attaquant français et pourrait passer à l’action dès le mois de janvier. Mais par la voix de son manager, Daniel Farke, le Borussia M’Gladbach a assuré ne pas être vendeur.

«A ce niveau, on ne peut jamais être sûr avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Mais nous avons clairement exprimé notre point de vue. Il est un joueur clé pour nous et nous n’avons pas l’intention de renoncer à l’un de nos joueurs de qualité. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de clubs qui l’attirent particulièrement, a-t-il assuré en conférence de presse, jeudi. Je pense qu’il se sent chez lui ici, au Borussia Mönchengladbach. Il est revenu de la Coupe du monde en bonne forme, il est motivé. On ne peut jamais rien exclure dans ce métier, mais je suis très, très sûr qu’il va faire une très bonne deuxième partie de saison pour nous».

